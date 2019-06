Pokémon Schwert & Schild – Alle Informationen aus der Direct-Präsentation

Lesezeit für diesen Artikel: 3 Minuten

In einer knapp viertelstündigen Direct-Präsentation wurden uns allerlei neue Informationen zu Pokémon Schwert & Schild präsentiert. Neue Pokémon, neue Charaktere, neue Mechaniken, von allem war etwas dabei. Wir fassen alle wissenswerten Infos und Erkenntnisse für euch zusammen.

Das sind die neuen Inhalte in Pokémon Schwert & Schild

Neue Pokémon

Wolly, das Schafspokémon vom Typ Normal mit den Fähigkeiten Flauschigkeit und Angsthase.

Cottini, das Blumenzier-Pokémon vom Typ Pflanze mit den Fähigkeiten Wollflaum und Belebekraft

Cottomi, die Weiterentwicklung von Cottini

Krarmor, das Krähen-Pokémon vom Typ Flug/Stahlt mit den Fähigkeiten Erzwinger und Anspannung

Kamalm, das Biss-Pokémon vom Typ Wasser/Gestein mit den Fähigkeiten Titankiefer und Panzerhaut

Neue legendäre Pokémon

Zacian

Zamazenta

Neue Charaktere

Delion, Champ der Galar-Region

Hop, euer Rivale und Delions Bruder

Professor Magnolica, die Pokémon-Professorin der Galar-Region

Sania, Professor Magnolicas Assistentin

Yarro, Pflanzen-Arenaleiter

Neue Gameplay-Features

Dynamax-Phänomen

Durch das Dynamax-Phänomen können Pokémon zu gigantischer Größe heranwachsen und stärkere Attacken verwenden. Trainer mit einem Dynamax-Band können ihre Pokémon wachsen lassen und so an Dynamax-Kämpfen teilnehmen.

Dyna-Raids

Mit bis zu vier Spielern könnt ihr gegen ein riesiges Dynamax-Pokémon kämpfen. Dabei kann ein Trainer sein Pokémon ebenfalls dynamaximieren und am Ende kann man das Pokémon sogar fangen. Das Ganze funktioniert auch online mit Trainern aus der ganzen Welt.

Naturzone

Die Naturzone ist eine riesige, weitläufige Fläche in der Galar-Region. Je nach Wetterverhältnissen könnt ihr hier unterschiedliche Pokémon antreffen. Ihr könnt in dieser Zone außerdem die Kamera frei bewegen und euch so genau umschauen.

Pokémon Schwert & Schild erscheinen am 15. November exklusiv für die Nintendo Switch.

