Gamigo Gamers Party 2019 – Erster Blick auf die Wristbands für dieses Jahr

Am 22. August 2019 hat der Wartesaal am Dom wieder seine Pforten für die Gamigo Gamers Party 2019 geöffnet. Damit kommt die gamescom-Party ein drittes Mal nach Köln. Bis in die frühen Morgenstunden wird es eine explosive Partystimmung direkt am Hauptbahnhof Kölns geben. Exklusive DJ´s, VIPs aus der Cosplay- und Influencer-Szene und natürlich auch die gamigo Crew selbst werden vor Ort sein und für gute Laune sorgen.

Gamigo gibt ersten Blick auf die Wristbands 2019

Nun hat die Gamigo Group einen ersten Blick auf die diesjährigen Armbänder ermöglichen lassen. Via Facebook wurde ein Bild mit den zwei Versionen, die es vor Ort geben wird, gepostet. Änderungen sind natürlich immer möglich, allerdings schließt das Design an die bekannten Gamigo-Marken an.

Ab sofort könnt ihr euch Tickets für die Party kostenfrei über Eventbrite besorgen. Dabei wird zwischen 16 Jahren und 18 Jahren unterschieden. Auch vor Ort werden Ausweiskontrollen stattfinden, um den Jugendschutz sicherzustellen. Kostenfreie Getränke und Snacks werden ebenfalls vorhanden sein. Bucht also schnell euer Ticket, schließlich sind diese begrenzt.

Quelle: Gamigo Group via Facebook