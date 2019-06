Xbox – Eigenes Deodorant, Körperspray und Duschgel angekündigt

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Wie riecht eigentlich Xbox? Genau das darfst Du vielleicht bald selbst herausfinden. Kurz vor der E3 2019 hat Microsoft nämlich ein Partnerschaft mit Lynx (bei uns bekannt als die Marke AXE) geschlossen, um einen neuen Duft namens Lynx Xbox zu entwickeln. Ein ungewöhnliches Merchandise, welches aber durchaus überzeugen könnte. Es handelt sich hierbei übrigens um keinen Scherz, sondern um eine offizielle Produktlinie.

Lynx Xbox Deodorant, Duschgel und Körperspray ab Juli

Die Xbox Australia-Chefin Tania Chee sagte in einem Statement, dass Benutzer sich mit Xbox Lynx besprühen oder waschen können, um sich “einzuschalten”, bevor sie morgens zur Tür hinausgehen. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

“Lynx Xbox ist ein frischer Duft von pulsierenden grünen Zitrusfrüchten mit Kopfnoten von Kaffernlimette und Winterzitrone, aromatischen Kräuternoten von Minze und Salbei sowie holzigen Bodennoten von Patchouli und Clearwood. Die Xbox enthält eine Reihe natürlicher ätherischer Öle. Die Lynx-Serie präsentiert sich in einem eleganten neuen Look mit einem Körperspray, einem Deodorant und einem Duschgel.”

Somit umfasst das Sortiment zum Verkaufsstart Körperspray, Deodorant und Duschgel, um möglichst viele Bereiche direkt am Anfang abzudecken. Ein Manko gibt es allerdings: Vorerst wird Xbox Lynx in Lebensmittelgeschäften und Apotheken in Australien und Neuseeland erhältlich sein. Der Launch soll im Juli 2019 erfolgen.

Es ist noch nicht bekannt, ob die Produkte in anderen Teilen der Welt veröffentlicht werden. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden und wer weiß, vielleicht hören wir hierzu während der E3 Pressekonferenz ein paar Worte.

Kudos to the @XboxANZ team for bringing fresh innovation and new IP (Intentional Persperation) to gaming! 🙌🏻💚🛁🙅🏻‍♂️🚿 https://t.co/S4os30qLgg — Aaron Greenberg 🔜Xbox Plaza! (@aarongreenberg) June 4, 2019

Quelle: Aaron Greenberg via Twitter und Gamespot