Naughty Dog – Online Multiplayer für PS3 Titel endet

Nach fast 10 Jahren online, hat Entwickler Naughty Dog das Ende für den Online Multiplayer, seiner bekanntesten Titel angekündigt.

Naughty Dog beendet Online Dienste für PS3 Titel

In ihrem hauseigenen Blog haben die Macher von Uncharted und The Last of Us angekündigt, dass Onlinefunktionen für Uncharted 2, Uncharted 3 und The Last of Us auf der PS3 im September abgeschaltet werden. Hier wird es am 4. September 2:00 Uhr morgens so weit sein und Online Features für diese Titel werden dann nicht mehr verfügbar sein. Jedoch wollen die Entwickler die Community nicht einfach so sitzen lassen, daher gibt es ein nettes kleines Dankeschön. Ab jetzt bis zur Abschaltung im September, sind alle Multiplayer DLCs kostenlos im Store erhältlich. Wer also im Gedenken an alte Zeiten noch einmal ein paar Runden spielen will, kann dies in den kommenden Monaten mitsamt des ganzen DLC tun. Abschließend bedankt sich Scott Lowe bei der Community für die Zeit, die diese mit den Spielen verbracht hat.

