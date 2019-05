The Last of Us Part II – Release scheinbar verschoben

Insgeheim haben wohl alle Playstation Fans einen Plan im Kopf wann The Last of Us Part II und der Rest der großen Titel erscheinen sollen. Ersteres könnte jetzt später erscheinen.

Spekulationen nach schien ein Q4 Release für Naughty Dogs Sequel sehr wahrscheinlich, mit einem Release von Death Stranding im Frühjahr 2020. Nachdem jetzt aber wohl der Release von Death Stranding für November geleakt wurde, hat wohl jetzt Ellies Rückkehr den Platz getauscht. Jason Schreier von Kotaku, verriet, dass man den Release Sony intern auf das Frühjahr 2020 verlegt hat. Ein Release soll aktuell für Februar angestrebt sein. Ob das so stimmt bleibt abzuwarten, angesichts der Verlässlichkeit von Schreiers Kontakten, könnte es aber tatsächlich wahr sein.

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b

— Jason Schreier (@jasonschreier) 29. Mai 2019