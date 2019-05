Pokémon Sleep – Neue App lässt euren Schlaf das Gameplay beeinflussen

Während der Pokémon Pressekonferenz war eine der Ankündigung die neue App Pokémon Sleep. Diese verwandelt euren Schlaf und den Zeitpunkt, an dem ihr aufwacht, in Gameplay. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht näher erläutert werden, Spieler haben aber die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Pokémon aufzuwachen. Auch euer Schlaf selbst soll Einfluss auf das Spiel nehmen können.

Pokémon Sleep wird durch ein neues Gadget unterstützt

In irgendeiner Art und Weise wird die App auch mit Pokémon GO kompatibel sein. Dazu erscheint ein neues Gerät namens Pokémon GO +, welches sich mit beiden Apps verbinden kann. Auch hier müssen wir auf Details warten. Um die Ankündigung der App zu feiern, findet in Pokémon GO gerade ein Event statt. Dort könnt ihr passend zum Thema Schlaf viele Relaxo finden, die gerade ein Nickerchen auf der Straße machen. Pokémon Sleep wird 2020 für mobile Geräte erscheinen.

Pokémon GO Plus Kompatibles Smartphone und App wird benötigt.

Kompatibilität: iOS 8, iPhone 5/5c/5s/SE/6/6s/6 Plus/6s Plus

Quelle: The Official Pokémon Youtube Channel