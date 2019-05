Death Stranding – Release möglicherweise geleakt

Death Stranding macht schon seit einigen Tagen wieder die Gamer Community verrückt. Heute sollen News folgen und eine davon könnte das Release Datum sein.

Der taiwanesische Playstation Facebook Account hat möglicherweise etwas vorschnell gehandelt und damit das Release Datum von Kojimas mysteriösem Projekt geleakt. Dem inzwischen entfernten Tweet nach, soll das Spiel am 8. November 2019 erscheinen. Heute soll noch auf dem Playstation Twitch Kanal etwas zu dem Spiel gezeigt werden, um was es sich dabei handelt ist aber ungewiss. Vielleicht bekommen wir ja eine offizielle Ankündigung. Aktuell läuft bereits eine Endlosschleife auf Twitch. Man darf also gespannt sein was passieren wird.

Rumor: according to the official Taiwanese PlayStation Facebook page, #DEATHSTRANDING is set to launch on November 8 (the post has since been removed)

Thank you @NanoGuidingStar pic.twitter.com/n5iITPaBPW

— Nibel (@Nibellion) 29. Mai 2019