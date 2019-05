Meisterdetektiv Pikachu – Neues Spiel für Switch in Arbeit

Die Abenteuer von Meisterdetektiv Pikachu werden nun auch auf Nintendos Switch fortgesetzt.

Pikachu erneut als Detektiv

Wie President und CEO von The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara in einer gestrigen Pressekonferenz bekannt gab, wird Meisterdetektiv Pikachu auch einen Auftritt auf der Nintendo Switch spendiert bekommen. Ihm zufolge befinde sich ein Nachfolger des letztjährigen 3DS-Titels bereits offiziell in Entwicklung.

Konkrete Details zum Sequel verriet er indes aber natürlich nicht. Es ist bisher leidglich bekannt, dass das neue Spiele die Handlung des Erstlings zu einem Abschluss bringen soll. Dieser endete ja bekanntlich mit einem fiesen Cliffhanger.

Es bleibt zudem abzuwarten, ob Meisterdetektiv Pikachu auf der Switch ein vollständiger Nachfolger wird oder eine aufgeborhte Version des 3DS-Spiels. Gegebenfalls bringt die E3 2019 hier schon Licht ins Dunkel.

Quelle: Gameinformer