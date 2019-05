Pokémon Home – Cloud-Dienst für Switch und Mobile angekündigt

Das frisch angekündigte Pokémon Home soll Bindeglied zwischen den verschiedenen Ablegern der Pokémon-Serie werden.

Mit Pokémon Home alles unter einem Dach

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Tokio kündigte The Pokémon Company in der gestrigen Nacht Pokémon Home eine neue Anwendung für Spieler des Franchise an. Der cloudbasierte Dienst soll dabei Nintendo Switch- sowie Mobile-Spieler zusammenbringen.

Fans bekommen hier die Möglichkeit an die Hand verschiedene Spiele der Reihe wie beispielsweise Pokémon GO, Pokémon Schwert / Schild oder auch zukünftige Ableger zu verbinden. So werdet ihr nicht nur Handeln treiben können, sondern dank der Integration von Pokémon Bank auch Taschenmonster über Editionen hinweg tauschen können.

Bis Pokémon Home allerdings offiziell erscheint, wird wohl oder übel noch etwas Zeit ins Land ziehen. Ein Release ist erst grob für 2020 geplant. Veröffentlicht wird der Dienst dann auf Switch, iOS und Android.

Quelle: Gameinformer