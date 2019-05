Call of Duty – Neuer Teil heißt einfach nur “Modern Warfare”

Bei dem Überangebot an Call of Duty-Spielen kann man schon einmal durcheinander kommen, welchen Teil von welcher Reihe wir eigentlich gerade spielen. Der Teil, welcher 2019 erscheinen soll, macht die Sache nun noch ein wenig komplizierter, denn während der vierte Teil der erste Teil der Modern Warfare-Reihe war, heißt das neue Spiel einfach nur “Modern Warfare”, ohne irgendeine Zahl zu involvieren.

Diesen absurden Fakt konnte Jason Schreier, bekannter Redakteur von Kotaku, per Twitter bestätigen. Noch verwirrender wird die Angelegenheit wenn man bedenkt, dass 2016 mit Modern Warfare Remastered bereits eine Neuauflage des vierten Call of Duty erschien, doch ebenfalls ohne die “4” in den Titel zu packen. Demnach erschien zunächst ein Modern Warfare Remaster und nun in diesem Jahr ein weiteres Modern Warfare. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Spielerschaft irgendwann nicht mehr durchblickt.

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 24, 2019