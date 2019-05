Town – Neuer Screenshot zu Game Freaks neuem RPG aufgetaucht

Was weiß man eigentlich über Town, das neue Rollenspiel der Pokémon-Macher Game Freak? Nicht sonderlich viel, lediglich dass es noch in diesem Jahr exklusiv auf die Switch kommen wird und man in einem Dorf spielt, welches ihr vor Monstern verteidigen müsst. Ein paar Screenshots gibt es auch schon, das war es dann allerdings auch. Kein Wunder, dass Interessierte sich an jeder neuen noch so kleinen Info ergötzen.

Nur ein neuer Screenshot zu Town, doch das reicht

Nun gibt es einen einzigen neuen Screenshot zu Town, einen großen Aufschrei über mangelnde Infos gibt es jedoch keineswegs. Game Freak hat mittlerweile bewiesen, dass sie Rollenspiele machen können, die Pokémon-Reihe ist nicht ohne Grund so erfolgreich. Der neue Screenshot zeigt den Kampfbildschirm mit etlichen Anzeigen und einem sehr verstörenden Monster. Ein genaues Releasedatum hat das Spiel noch nicht, aber es soll noch in diesem Jahr kommen und bis zur E3 ist es nicht mehr lange, vielleicht erfahren wir ja dann ein wenig mehr.

Quelle: gematsu