God of War – PS4-Exklusivtitel erreicht nächsten Meilenstein

Nachdem God of War bereits diverse Preise für das Spiel des Jahres einheimste, konnte Sony mit dem Blockbuster nun einen weiteren Meilenstein knacken.

Über 10 Millionen verkaufte Exemplare

Schon kurz nach Veröffentlichung im letzten Jahr avancierte God of War zum am schnellsten verkauften PS4-Exklusivtitel überhaupt. Kein Wunder also, dass der Erfolg des Action-Blockbusters auch weiter anhält. Im Rahmen einer aktuellen Präsentation äußerte sich Sony unlängst zu den aktuellen Verkaufszahlen des Spiels und gab dabei bekannt, dass der letzte Teil der Reihe sage und schreibe 10 Millionen Einheiten verkauft hätte.

Damit hat God of War zwar schon zahlreiche Spiele überholen können, um aber zum erfolgreichen PS4-Spiel aufzusteigen, gilt es für den Moment zumindest noch The Last of Us: Remastered und das auf Platz 1 befibdliche Uncharted 4: A Thief’s End vom Thron zu schupsen.

