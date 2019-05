Piranha Bytes – THQ Nordic kauft Gothic und Elex Entwickler

THQ Nordic wirft weiterhin mit Geld um sich und kauft weiterhin fleißig Studios und IP auf. Piranha Bytes ist die aktuellste Akquise.

THQ Nordic kauft Entwickler Piranha Bytes

Mal wieder hat THQ sein Portfolio verstärkt und sich den Entwickler von Titeln wie Gothic, Risen oder auch Elex einverleibt. Mit dem Kauf hat THQ nicht nur das 31 Personen starke Team übernommen sondern auch alle Rechte an den IPs. CEO Lars Wingefors sagte über den Kauf, dass man sich freue das Team in die THQ Familie zu integrieren. Man wird allerdings wohl so schnell noch nichts von den neuen Projekten hören.

Quelle: news.cision.com