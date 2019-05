Game Charts – Scorpion kämpft weiterhin gegen die Zombies (KW19.2019)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche. Im Vergleich zur vorherigen Woche hat sich allerdings kaum etwas getan. Die Gold- und Silbermedaillensieger „Days Gone“ und „Mortal Kombat 11“ (für PS4), „Mortal Kombat 11“ und „World War Z“ (für Xbox One) sowie „Anno 1800“ und „Die Sims 4“ (für PC) haben sich innerhalb der letzten sieben Tagen nicht verändert. Auch auf Nintendo 3DS bleibt dank „Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects” und „Super Mario 3D Land Selects“ alles wie gehabt.

Mortal Kombat 11 hinter Days Gone in den deutschen Game Charts

In einer Woche, die komplett ohne Neueinsteiger auskommt, gibt’s immerhin an der Switch-Spitze etwas Abwechslung. Dort drängt „New Super Mario Bros. U Deluxe“ die Boliden aus „Mario Kart 8 Deluxe“ an die zweite Stelle ab. Auf Wii U tauschen „Minecraft“ (jetzt eins) und „The Legend of Zelda: Breath Of The Wild“ (jetzt zwei) die Führung. Meistverkaufte PS3- und Xbox 360-Titel sind „FIFA 18“ und „FIFA 19“.

Quelle: gfk-entertainment.com