Stranger Things – LEGO-Set “Die andere Seite” mit 2287 Steinen veröffentlicht

Nachdem Netflix vor wenigen Tagen ankündigte, auf der E3 2019 erstmals Videospiele zu ihren Originals vorzustellen, zog auch der dänische Spielzeughersteller LEGO nach und veröffentlichte ein Set zu Stranger Things. Das Set trägt die Nummer 75810, den Namen “Die andere Seite” und kommt mit 2287 Steinen daher.

LEGO Stranger Things ab sofort für VIP-Kunden erhältlich

Besonders interessant dürfte die außergewöhnliche Bauweise des Sets sein. Denn das Byers-Haus von Will und seiner Mutter ist einmal normal gebaut und wird auf der anderen Seite in einer alternativen Dimension dargestellt. Insgesamt acht Stranger-Things-Figuren (Elf, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Joyce Byers, Chief Jim Hopper und den Demogorgon) sind in dem Set enthalten. Das Haus selbst verfügt über eine Veranda mit Möbeln, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und Wills Zimmer.

Auch auf dem Dachboden gibt es ein Element mit einem Aufkleber einer Zeichnung des Gedankenschinders und einen Zauberhut für Will, den Weisen. Die Maße sind wie folgt: 32 cm hoch, 44 cm breit und 21 cm tief.

Das Set ist ab sofort für 199,99€ exklusiv für LEGO VIP-Kunden verfügbar. Ab dem 01. Juni 2019 auch für alle anderen im LEGO-Shop zu kaufen.

Quelle: LEGO