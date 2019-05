Red Dead Redemption 2 – Erscheint das Western-Epos doch für PC?

Wird Rockstar Games Red Dead Redemption 2 nun doch auf den PC bringen?

Gerüchte verdichten sich

Die Community schreit danach, PC-Spieler warten bereits sehnsüchtig, aber Rockstar Games schweigt weiter vor sich hin. Bisher hielt sich das renommierte Entwicklerstudio bedeckt was eine PC-Portierung des für Konsolen veröffentlichten Red Der Redemption 2 betrifft. Nun gibt es aber erstmals wieder Hoffnung für alle Spieler.

Grund dafür ist nun nochmal das Networking-Portal LinkedIn. Demnach lässt sich dem Profil des ehemaligen Mitarbeiters Nan Ma entnehmen, dass er in seiner Zeit bei Rockstar Toronto neben May Payne und GTA6 auch an einer PC-Version von Red Dead Redemption 2 gearbeitet hat.

Natürlich würde der entsprechende Eintrag mittlerweile wieder entfernt. Es bleibt also abzuwarten, ob es das Western-Epos tatsächlich auf den PC schafft.

Quelle: Reddit