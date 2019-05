Splinter Cell – Neuer Teil der Reihe scheint in der Mache zu sein

Es wird wohl ein neuer Teil der Splinter Cell-Reihe kommen. Die Stealth-Spiele mit Agent Sam Fisher erfreuten sich großer Beliebtheit, doch lange war es bei Ubisoft still um die Marke. Nun gab es einen interessanten Tweet von Julian Gerighty, Creative Director bei Ubisoft. Darin erwähnt er ganz nonchalant, dass er gerade an einem neuen Teil der Spielereihe arbeitet.

Laut dem Tweet arbeitet Gerighty eng mit Dan Hay, Entwicklerveteran der Far Cry-Reihe und Roman Campos Oriola, Creative Director von z.B. For Honor, zusammen. Kurz nach Veröffentlichung des Tweets folgte ein weiterer Tweet von Gerighty: “Whoops”. War die Enthüllung der Existenz eines neuen Splinter Cell-Teils etwa ein Leak? Wenn dies der Fall wäre, könnte man den ursprünglichen Tweet doch einfach wieder löschen. Stattdessen änderte Gerighty sein Twitter-Profilbild in das ikonische Nachtsichtgerät von Sam Fisher. Spätestens bei der E3 werden wir mehr erfahren.

Working on the next #SplinterCell with @danhaynow and @romcamor in #Lyon.

Can’t wait for #E3.

Crossover with #TheCrew2 with @_fergus_ 🙂

Only missing @GhostRecon and @Rainbow6Game – but on their way.#FarCry#ForHonor #TheDivision2 #RainbowSixSiege #GhostRecon pic.twitter.com/oiwMPTny9Y

— Julian Gerighty (@jgerighty) May 14, 2019