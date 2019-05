Gears 5 – Releasetermin geleakt?

Lange Zeit war es sehr still um den Action Blockbuster die Gears 5, nun soll ein Leak neue Informationen rund um den Exklusivtitel verraten.

Gears im September?

Noch im Vorfeld der diesjährigen E3 scheinen erste Informationen über Gears 5 an die Öffentlichkeit zu gelangen.

Demnach hat das offizielle Rating Board in Taiwan den vermeintlichen Releasetermin geleakt. Los geht es nach Angeben der Webseite also am 10. September 2019.

Der vermeintliche Leak wurde nach Bekanntgabe selbstverständlich direkt aus dem Netz entfernt. Microsoft selber hat sich bis dato noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Eine Bestätigung oder Dementierung könnte aber schon auf der E3 2019 erfolgen.

Quelle: Gameswelt