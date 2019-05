Ghost Recon: Breakpoint – Permanente Internetverbindung benötigt

Ghost Recon: Breakpoint wird nicht offline spielbar sein. Eine permanente Internetverbindung ist zwingend erforderlich.

Wie Ubisoft unlängst via Twitter bekannt gab, wird Ghost Recon: Breakpoint nur online spielbar sein. Ohne entsprechende Internetverbindung werdet ihr nichtmal Zugriff auf das Spiel erhalten.

Der direkte Vorgänger Ghost Recon: Wildlands war seiner Zeit noch komplett offline spielbar. Breakpoint wird trotz Singleplayer-Modus offenbar sämtliche Spielstände mit den Servern synchronisieren und benötigt entsprechend eine Verbindung zum Internet.

#Breakpoint will require an active internet connection like The Division and Rainbow Six Siege.

