Fortnite – Crossover Event mit Marvel Avengers Endgame

Nachdem Thanos bereits schon einmal in Fortnite unterwegs war, ist es nicht überraschend, dass jetzt ein Endgame Event folgen soll. So liegt es nahe, einen der erfolgreichsten Filme der aktuellen Zeit mit einem der erfolgreichsten Spiele der aktuellen Zeit zu vermischen.

Fortnite teasert Avengers Endgame Event

Mit einem simplen Tweet deutete der offizielle Account des BR Titels den kommenden Crossover Event an. Am 25. April soll es losgehen jedoch ist noch nicht klar, was dieser Event bringen wird. Es könnte sich dabei wieder um den Infinity Gauntlet drehen mit den gleichen Mechaniken. Wahrscheinlicher ist aber ein völlig neuer Ansatz. Man darf also gespannt sein, was der Avengers Endgame Event bringen wird.

Im letzten Jahr musste sich ein Spieler in Thanos verwandeln, um von anderen besiegt zu werden. Das war allerdings keine leicht Aufgabe, denn Thanos besaß alle möglichen mächtigen Fähigkeiten. Dafür fanden Spieler jedoch ausschließlich seltene, epische und legendäre Waffen, um sich ihm gegenüberzustellen. Der Modus erfreute sich bereits nach kurzer Zeit bei Fans großer Beliebtheit , wurde allerdings nach dem Event nicht weiter beachtet.

Quelle: @FortniteGame via Twitter