devcom 2019 – Jetzt Volunteer werden und Kontakte knüpfen

Die Planungen rund um die devcom 2019 gehen immer mehr in die Zielgeraden. Auch wenn die Entwicklerkonferenz erst im August 2019 startet, ist es bereits möglich, Teil des Events zu werden. Denn vor allem für Studenten, Artists und Quereinsteigern bietet die devcom diverse Möglichkeiten in der Gamesbranche Fuß zu fassen und Gespräche mit wichtigen Personen aus der Branche zu führen. Die einfachste Möglichkeit an den beiden Tagen teilzunehmen ist die Volunteerbewerbung.

Werde Volunteer auf der devcom 2019

Auf dem Gelände und zwischen den vielen Keynotes und Präsentationen werden zudem Marktstände und Jobboards angeboten. Branchenexperten und Insider teilen ihr Wissen in den Bereichen Virtual Reality, Mobile Games, Business, Produktion, Programmierung, Design, Audio, Diversity, Monetisation und eSports.

Wer an den Tagen 17. August 2019 – 19. August 2019 Lust und Zeit hat, sich als Volunteer auf der devcom 2019 zu bewegen, der kann sich ab sofort bewerben. Von den Freiwilligen wird erwartet, dass sie während der gesamten Dauer des Events vor Ort sind und täglich ca. 5 bis 6 Stunden ihren Dienst leisten. Zudem wird es eine organisatorische Orientierung am Samstag um 14:00 Uhr geben.

Die Bewerbung ist noch über das entsprechende Formular möglich. Alle neuen Bewerbungen werden allerdings auf eine Warteliste gesetzt – dies sollte euch aber nicht abschrecken, sich drauf zu bewerben.

Quelle: devcom.global