Star Wars Jedi: Fallen Order – Erste Infos am Wochenende

Auf der letzjährigen E3 gab es lediglich einen Namedrop auf der EA-Pressekonferenz, ansonsten wurde nichts über Star Wars Jedi: Fallen Order verraten. Dies soll sich jetzt am kommenden Wochenende ändern. Am Freitag beginnt die Star Wars Celebration und in dessen Rahmen sollen erste Infos über das Spiel preisgegeben werden.

Star Wars Jedi: Fallen Order spielt nach der Order 66

Die Star Wars Celebration in Chicago ist in jedem Jahr ein Fest für Fans von Darth Vader, Luke Skywalker und Co. Am Samstag wird im Rahmen der Veranstaltung während einer Präsentation über Jedi: Fallen Order preisgegeben, eventuell bekommen wir auch einen Trailer zu sehen. Das Action Adventure wird von Respawn Entertainment entwickelt. Ihr spielt darin einen jungen Padawan nach der Order 66, bei welcher auf Befehl des Imperators alle Jediritter bis zum Tod gejagt und exekutiert wurden.

