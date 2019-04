This is our World – Neues Gamingfestival in Hamburg geplant

Der Mobilfunkanbieter Congstar und der FC St. Pauli haben sich zusammengetan, um vom 13. Juli bis zum 14. Juli ein Gamingfestival im Millerntor-Stadion in Hamburg veranstalten. Das Festival bietet dabei einen ganz neuen Ansatz: Die Zuschauer bestimmen, was vor Ort passiert. In einer offiziellen Pressemitteilung berichten beide Parteien von ihrer Kooperation.

This is our World macht Gamer zu Bestimmern

Auf der Website zum Festival wird bereits jetzt das Konzept der Veranstaltung näher beschrieben. Die Besucher können im vorhinein abstimmen, welche Inhalte sie an den beiden Festival-Tagen sehen möchten. Dabei geht es nicht nur um die Spiele, die vor Ort spielbar sein werden, sondern auch um mögliche Sprecher, Influencer oder andere Stars der Szene, die bei This is our World auftreten könnten. In kürze wollen Congstar und der FC St. Pauli hierzu einige Abstimmungen starten. Fest steht schon jetzt, dass unter anderem einige Spieler des FC St. Pauli anwesend sein werden.

Musik darf nicht fehlen

Wie es sich für ein ordentliches Festival gehört, möchte auch This is our World mit einem tollen Musikangebot punkten. Wer im Juli im Millerntor auftritt ist zwar nicht bekannt, dennoch können jetzt schon Tickets auf der Homepage der Veranstaltung gekauft werden. Die Preise halten sich hierbei im Rahmen: Ein Tagesticket kostet für Samstag und Sonntag nur je drei Euro, im Kombipaket kosten beide Tage zusammen sogar nur fünf Euro.

Auch wenn das Musik-Lineup noch nicht steht, hat man zumindest schon einmal einen spielbaren Gamingtitel angekündigt: Vor Ort wird das MOBA Vainglory an etlichen Gamingstationen zum spielen bereitstehen.

Congstar und St. Pauli freuen sich

Auch wenn es bis zum Festival noch etwas dauert, freuen sich die Veranstalter schon jetzt. In einer Mitteilung erklärt Martin Drust, Marketingleiter vom FC St. Pauli:

„Wir wollen der Community die Möglichkeit geben, ihre Gaming-Welt zu zeigen und bieten eine Plattform, um auch Skeptiker mit Gamern zusammenzubringen, um so auch mit Vorteilen aufzuräumen.“

Tickets für das erste Gamingfestival This is our World können ab sofort auf der Website der Veranstaltung reserviert werden.

Quelle: Pressemitteilung