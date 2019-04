SMITE – Neues Update „Einbruch der Dunkelheit“ bringt neue Karte, Battle Pass und mehr

Im neuen Update „Einbruch der Dunkelheit“ treten in der Welt von SMITE Veränderungen zutage. Vor allem Asgard hat sich durch den von Jörmungandr entfesselten Wahnsinn verändert. Doch die Götter haben keine Zeit vergeudet und sich in der veränderten Landschaft in Stellung gebracht. Die Karte des beliebten Angriffsmodus wurde für das neue Update visuell vollkommen neu gestaltet und spiegelt die von Jörmungandr herbeigeführten Umwälzungen wider. Der Fimbulwinter hat Asgard in eine drei Jahre dauernde Eiszeit gestürzt und dieses raue Klima schlägt sich auch im Design der neuen Karte des beliebten 5-gegen-5-Spielmodus nieder. Mit zufälligen Göttern und dem auf eine einzige Lane konzentrierten Geschehen sind in diesem Spielmodus wilde Kämpfe garantiert, die nur die stärksten Götter unbeschadet überstehen können.

Ragnarök hinterlässt Spuren im neuen SMITE-Update „Einbruch der Dunkelheit“

Mit „Einbruch der Dunkelheit“ geht es in SMITE nicht nur um das Ende der Welt einläutende Winter. Der namensgebende Battle-Pass „Einbruch der Dunkelheit“ ist ab sofort im Spiel erhältlich und gibt Spielern die Möglichkeit, diabolische Belohnungen freizuschalten, darunter die Skins Geisterklinge Pele und Schrecken der Tiefe Skylla.

Im April können Twitch Prime-Abonnenten das Wüstendrache-Neith-Paket freischalten, das neben dem gleichnamigen Skin unter anderem einen Ladebildschirm und ein Musikthema enthält. Zusätzlich erhalten Spieler den süßen Hühnchen-Skin „Schnurri“ für Realm Royale. Für Twitch Prime-Abonnenten ist das Paket kostenlos erhältlich.

Quelle: HiRez Studios