Worms: Battle Royale – Battle Royale Spiel der Reihe angekündigt

Der letzte Worms-Teil hieß Worms W.M.D und erschien 2016 für PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Nach einiger Zeit an Funkstille wurde heute seitens Team17 der nächste Teil angekündigt, welcher fortan in ein sehr beliebtes Genre stapft. Mit Worms: Battle Royale werden die Entwickler in die Ultimate Mayhem-Zeit und auf die kurz angewandte 3D-Ansicht zurückkehren.

Worms bekommt Battle Royale-Ableger

Zum Start soll es die bis dato größte Worms-Map aller Zeiten geben, welche sich innerhalb verschiedener Saisons immer wieder verändert. Die erste Saison wird mit dem Start des Spieles starten. Das Monetarisierungsprogramm steht ebenfalls fest. So soll die Hauptversion kostenfrei erscheinen und mittels Itemshop finanziert werden. Hier wird es in den kommenden Wochen mehr Informationen zu geben.

Worms Battle Royale wird im Sommer 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Nehmt heute bitte nicht alles so ernst… April, April! Das NAT-Games Team wünscht einen schönen ersten April.