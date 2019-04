Borderlands 3 – Duke Nukem wird Hauptprotagonist im neuen Teil

Kurz nach der ersten Ankündigung von Borderlands 3 machten bereits Gerüchte die Runde, dass kein geringerer als Duke Nukem Teil des dritten Teils werden würde. Ganz unglaubwürdig klang dies erstmal nicht, schließlich fand der Duke auch schon in Bulletstorm ein neues Zuhause. Passend zum kommenden Reveal am 03. April 2019 wurde heute bekanntgegeben, dass Duke Nukem einer der drei spielbaren Hauptprotagonisten sein wird.

Neues Abenteuer für Duke Nukem

Nachdem Duke Nukem Forever keine großen Erfolge feiern konnte, folgten bisher nur kleinere Auftritt des Matchos. In Wild Buster und Bulletstorm feierte der charmante Charakter seinen Einzug. Doch nun gibt es einen neuen Job für den Duke. In Borderlands 3 wird er nämlich nach aktuellen Informationen einen von drei spielbaren Hauptcharakteren darstellen. So wird es bald wieder möglich sein, den Muskelprotz durch die Landschaft zu führen.

Weitere Gameplay-Details werden am 03. April 2019 bekanntgegeben.

Quelle: Nehmt heute bitte nicht alles so ernst… April, April! Das NAT-Games Team wünscht einen schönen ersten April.