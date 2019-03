The Lord of the Rings: Gollum – Neues Herr der Ringe-Action Adventure wird von Daedalic entwickelt

Ganz überraschend wurde ein neues Herr der Ringe-Spiel namens “The Lord of the Rings: Gollum” angekündigt. Wie der Titel schon verrät schlüpft ihr in diesem Action Adventure in die Rolle von Gollum. Entwickelt wird das Ganze von niemand Geringerem als dem deutschen Entwicklerstudio Daedalic Entertainment.

The Lord of the Rings: Gollum spielt vor der Hauptgeschichte

Erzählt wird Gollums Geschichte, nachdem er den Ring gefunden hat, findet jedoch vor den Ereignissen aus den Filmen und Büchern statt. Daedalic hat sich mit Middle-earth Enterprises zusammengetan, um eine interessante Geschichte aus dem Herr der Ringe-Universum zu erzählen. Dabei soll Gollum nicht das einzige Spiel sein, welches aus der Partnerschaft zwischen Daedalic und Middle-earth Enterprises entsteht. Nun wird sich jedoch erstmal auf ebenjenen Titel konzentriert, 2021 soll er für PC und alle gängigen Konsolen erscheinen.

Quelle: hollywoodreporter