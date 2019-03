Warframe – Fast 50 Millionen Spieler zum 6. Jubiläum

Heute feiert Warframe sein 6 jähriges Jubiläum und kann noch einen weiteren Meilenstein ankündigen. Aktuell steht man vor der 50 Millionen Spieler Marke.

Warframe feiert seinen 6. Geburtstag

Seit März 2018 hat das F2P Spiel den Sprung von 38 auf fast 50 Millionen Spieler geschafft. In dieser Zeit haben wir nicht nur das Fortuna Update bekommen sondern auch die Switch Version. Um das richtig zu feiern, wird es am Mittwoch Geschenke für alle Tenno geben. Unter anderem erwartet euch der exklusive Liset Skin sowie der Dex-Calibur Skin sowie alle Dex Waffen und Syanda aus den vergangenen Jahren. Damit wird das nächste Jahr eingeläutet, dass schon jetzt einige große Updates verspricht. Darunter das Plains of Eidolon Remaster, Gas City Rework, The New War und Railjack.

Quelle: Digital Extremes