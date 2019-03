Nintendo Switch – Laut Insider sind zwei neue Versionen geplant

Mit dem Release einer Konsole wie der Nintendo Switch kommt auch immer direkt eine Frage: Wann wird es eine neue Version der Konsole geben und was wird sie können? Laut einem Insider vom Wall Street Journal sind nun gleich zwei neue Versionen der Switch geplant, welche auf der E3 enthüllt werden sollen.

Eine billige und eine High-End Nintendo Switch

Die erste Version der überarbeiteten Nintendo Switch soll erweiterte Features bieten, jedoch nicht so leistungsstark wie die Playstation 4 Pro und die Xbox One X sein, die andere Version ist eine kostengünstige Ausgabe für Casual Gamer, welche eher das Erbe des 3DS antreten soll. Die Kosten konnten noch nicht ermittelt werden, Nintendo möchte jedoch einige Features auslassen, wie zum Beispiel die Rumble Funktion in den Controllern. Stellung bezogen sie noch nicht zu den Gerüchten, Fans müssen sich wohl bis zur E3 gedulden. Diese findet vom 11. bis zum 14. Juni in Los Angeles statt.

Quelle: allgamesdelta