Google Stadia – Neuer Streamingdienst für Games angekündigt

Google steigt mit einem Dienst namens Google Stadia ins Gamingbusiness ein. Dabei handelt es sich um einen Spielestreamingdienst, der es Zockern erlaubt, Games ohne Disc und ohne Download von überall zu spielen. Die Titel sollen dabei über die Server von Google gestreamt werden.

Spiele per Google Stadia per Internet auf eure Geräte streamen

Mit Google Stadia hat Google einige Ambitionen, wie sie auf ihrer Seite verraten. So wird ein eigens für den Dienst entworfener Controller auf den Markt gebracht, welcher den Sprachassistenten aktivieren und euch direkt mit Youtube verbinden kann. Letzteres funktioniert auch umgekehrt, so dass ihr direkt von einem Gamingvideo in das entsprechende Spiel starten könnt. Die Games sollen in 4K streambar sein und sowohl auf PCs als auch auf Tablets etc. funktionieren. Wie genau das Vermarktungsmodell von Google Stadia aussieht, darüber ist bisher noch nichts bekannt.

Quelle: Google