The Outer Worlds – Sci-Fi-Titel zunächst exklusiv für den Epic Store

Der heiß erwartete Sci-Fi-Titel von Obsidian, The Outer Worlds, bekommt eine einjährige Exklusivität im Epic Store. Dies wurde auf der GDC bekannt gegeben. Demnach kann das Spiel ein Jahr lang neben dem Microsoft Store für den PC nur im Epic Store erworben werden. Steam bleibt überraschend außen vor.

Epic Store-Exklusivität von The Outer Worlds kommt überraschend

Derzeit schickt sich Epic Games an, sehr viele Titel exklusiv in ihren Store zu bekommen. Dass auch The Outer Worlds dazuzählen wird, überrascht und verärgert die Fangemeinde. Obsidian Entertainment ließ ein Statement verlauten, in dem sie verrieten, dass sie zunächst nichts über den Deal wussten. Publisher Take Two und deren Private Division scheinen für den Deal verantwortlich zu sein. Dieser besagt, dass das Spiel ein ganzes Jahr lang exklusiv im Epic Store erscheint, bevor es ebenfalls bei Steam erhältlich sein wird.

