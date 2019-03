Splinter Cell – Neuer Teil von Synchronsprecher angedeutet

Das letzte vollwertige Splinter Cell-Spiel war Blacklist aus dem Jahre 2013. Seither hatte Sam Fisher lediglich einen Gastauftritt in Ghost Recon: Wildlands, ansonsten war es jedoch recht still um den Superspion. Nun könnte jedoch ein neuer Teil in Arbeit sein. Offizielle Statements gibt es nicht, ein Synchronsprecher lässt jedoch einige Hinweise fallen.

Arbeitet Ubisoft an einem neuen Splinter Cell?

Luca Ward, die italienische Stimme von Sam Fisher, deutete schon vor einigen Wochen einen neuen Splinter Cell-Teil an, indem er unter einem alten Video zu Pandora Tomorrow kommentierte, dass man das Video teilen solle, wenn man sich auf einen neuen Teil freue. Nun hat er sein Facebook-Banner erneuert. Dieses hat mit drei kleinen grünen Punkten einen dezenten Hinweis auf das charakteristische Nachtsichtgerät, welches Sam Fisher in den Spielen verwendet. Die Möglichkeit besteht also, dass schon bald etwas angekündigt wird.

