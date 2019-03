Yakuza 5 – Termin für Japan Release steht fest

Sega macht keine halben Sachen, wenn es um die Yakuza Reihe geht. Nun steht auch endlich ein Release Termin für das Remaster des fünften Teils in Japan.

Yakuza 5 Remaster erscheint im Sommer in Japan

Nachdem die Reihe um den Drachen von Dojima mit den PS4 Teilen endlich die verdiente Aufmerksamkeit gewinnen konnte, kam ein Remaster nach dem anderen. Mit der überarbeiteten Fassung des fünften Teils, kommt am 20. Juni das letzte der Remasters in Japan auf den Markt. Damit ist dann die Hauptreihe endlich vollständig auf der PS4 vertreten. Wer also die gesamte Story von Kiryu Kazuma und seiner Stadt Kamurocho erleben will, hat dann alles auf einer Plattform.

