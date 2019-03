FromSoftware – Battle Royale-Games sind durchaus denkbar

Kaum ein Entwicklerstudio kann sich aktuell dem Hype rund um Battle Royale-Games à la Fortnite oder Apex Legends entziehen. Nun bekundet auch From Software-CEO Hidetaka Miyazaki Interesse an dem Genre. Sein Studio könnte sich durchaus vorstellen, einen eigenen Vertreter in den Battle Royale-Ring zu werfen – natürlich aber im typischen From Software-Stil.

Dark Souls Royale?

Zwar ist From Software nicht völlig fremd im Multiplayer-Bereich, doch ein Battle Royale-Spiel wäre eine echte Neuerung für das Studio. Im Gespräch mit dem britische Telegraph, zeigte sich Miyazaki nun angetan von einem eigenen Battle Royale-Vertreter:

“Die Möglichkeit besteht immer. Diese Spiele machen auf jeden Fall Spaß. Wir interessieren uns sehr für die Richtung, die diese Games einschlagen. Sollten wir es tatsächlich machen, würden wir es aber auf eine besondere Art und Weise tun! Wir haben definitiv Interesse und die Möglichkeit besteht klar für die Zukunft!”

Auch der Idee von Live Service-Titeln zeigte sich Miyazaki nicht abgeneigt.

Erst kommt Sekiro: Shadows Die Twice

Bevor sich From Software aber auf neue Projekte stürzt, steht erst einmal der Release von Sekiro: Shadows Die Twice ins Haus. Der neuste Actiontitel orientiert sich zwar vom Schwierigkeitsgrad an Dark Souls, Bloodborne und Co., verfrachtet die Action aber in ein fernöstliches Setting.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint hierzulande am 22. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Telegraph