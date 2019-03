The Sinking City – Releasetermin verschoben

Ursprünglich sollte das Horror-Adventure The Sinking City am 21. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wie Publisher Bigben und Entwickler Frogwares nun bekannt gaben, kann dieser Termin nicht eingehalten werden. Grund dafür seien diverse AAA-Titel, die rund um den 21. März 2019 erscheinen. So würde The Sinking City wohl von den meisten Käufern nicht die Zeit bekommen, die es verdient hätte.

Release erst im Sommer

Somit fiel die Wahl eines neuen Erscheinungsdatums auf den 28. Juni 2019. So stehen keine AAA-Titel wie Devil May Cry oder Sekiro: Shadows Die Twice im Weg und der Titel sollte die Aufmerksamkeit erhalten, die ihm gebührt.

The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Action- und Ermittlungs-Abenteuer, das von H.P. Lovecraft inspiriert ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Charles, einem Privatdetektiv. Er ist gerade in Oakmont, Massachusetts, angekommen, um herauszufinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.

Quelle: Bigben, Frogwares (via Pressemitteilung)