Angespielt: Firewall Zero Hour (gamescom 2018)

“Was gibt es schöneres als mit einem Bier PlayStation VR zu spielen? Genau dies haben wir auf der gamescom 2018 getan und waren begeistert. Nun, das lag sicher nicht an der alkoholisierten Brause, sondern daran, dass Firewall: Zero Hour ein Rainbow Six Counter Strike VR Gemisch darstellt und die Anspielsession auf der Messe richtig Bock gemacht hat. Ein taktischer VR-Shooter mit Vier-Spieler-Koop Möglichkeit ist einfach einzigartig und funktioniert deshalb auch so gut. Leider konnten wir nur zwei Runden spielen, da die Spielzeit natürlich begrenzt war. Immerhin ist der Titel bereits erschienen. Jetzt nur noch die PS VR entstauben und es kann weitergehen.”

Tobias Liesenhoff, Chefredakteur