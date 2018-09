Angespielt: Torchlight Frontiers (gamescom 2018)

Obwohl Torchlight Frontiers der dritte Teil der Serie ist, wurde er nicht schlicht nummeriert, sondern mit einem Untertitel versehen. Dennoch soll es sich um einen vollwertigen Teil der Serie handeln. Fans der beiden Vorgänger werden sich sofort wieder in der Welt zurechtfinden und am Prinzip des Hack’n’Slay hat sich sowieso nichts geändert. Was ihr sonst noch alles über Torchlight Frontiers wissen müsst, haben wir euch im Fazitvideo verraten.

“Torchlight Frontiers ist ein typisches Hack’n’Slay (Oder Hack’n’Slash, wie auch immer ihr es nennen wollt) wie es im Buche steht. Empfohlen wird es, das Spiel nicht komplett alleine anzugehen. Im Koop macht das Spiel nicht nur viel mehr Spaß, es erleichtert euch zudem den Schnetzelalltag gehörig. Alleine kann es sein, dass ihr wie wir bei unserem Termin gehörig von Goblinkönigen und ähnlichen Biestern auf den Sack kriegen werdet.” Maarten Cherek, Redakteur