Alle Termine / Events / Partys rund um die gamescom 2018

Auch außerhalb der Messehallen wird es wieder einige Events und Partys geben, um dem stressigen Messealltag zu entkommen. Aber auch Autogrammstunden oder Livestreams werden an den jeweiligen Messetagen stattfinden. Wir haben für euch eine tägliche Übersicht erstellt, mit der ihr euren Messeaufenthalt besser planen und bestimmen könnt.

Dienstag, 21. August 2018:

Gamescom Award 2018 / Location: Konrad-Adenauer-Saal, Congress Centrum Nord (nur auf Einladung)

/ Location: Konrad-Adenauer-Saal, Congress Centrum Nord (nur auf Einladung) Inside Xbox als Sondersendung / Location: Microsoft-Xbox-Showbühne (Halle 8) ab 16:30

/ Location: Microsoft-Xbox-Showbühne (Halle 8) ab 16:30 Get Together @ Games – Made in Berlin-Brandenburg mit Currywurst und Bier / Location: Gemeinschaftsstand (Halle 3.2, C030) zwischen 17:00 – 19:00 Uhr

Mittwoch, 22. August 2018:

Donnerstag, 23. August 2018:

Freitag, 24. August 2018:

Programm vom gamescom City-Festival

Die gamescom-Woche endet traditionell mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt. Auch in diesem Jahr steht Köln wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainmentangeboten. Zahlreiche nationale und internationale Musik-Acts, ein Street-Food-Markt, der kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt bietet, und unzählige Aktionen für Groß und Klein findet ihr am Neumarkt, Rudolfplatz und Hohenzollernring. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Bands und Künstler, die einen Auftritt haben werden.

Bühne Hohenzollernring gamescom City-Festival

Freitag, 24.08.2018: Jomo

Antilopen Gang

Fünf Sterne Deluxe

Samstag, 25.08.2018: Fortuna

KLEE

Ketcar

Sonntag, 26.08.2018: Cat Ballou

Kasalla

Querbeat

porta-Bühne am Rudolfplatz gamescom City-Festival

Freitag, 24.08.2018:

Lagerfeuer Deluxe All Stars: Corinne Bahia, Juri, Dan O’Clock

Das Lumpenpack Samstag, 25.08.2018:

Andi Teller

Planschemalöör

Team Rhytmusgymnastik Sonntag, 26.08.2018:

Reim in Flammen

Def Benski

Alte Bekannte

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können vom Veranstalter jederzeit geändert werden. Stand: 18. Juli 2018