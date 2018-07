Xbox – Auftritt auf der gamescom 2018 bekannt gegeben

Nach der diesjährigen E3 in Los Angeles steht mit der gamescom nun das nächste große Messehighlight vor der Tür. Auch in diesem Jahr wird Xbox wieder einige Titel im Gepäck haben, große Events und zahlreiche Messe-Features präsentieren. Etwa vier Wochen vor der Messe wurden nun erste Details für den diesjährigen Auftritt bekannt gegeben.

Inside Xbox

In diesem Jahr wird eine spezielle Episode von Inside Xbox, die LIVE von unserem Stand auf der Kölnmesse übertragen wird, produziert. Am Dienstag, den 21. August um 16:30 Uhr, werden in einer Spezial-Folge zahlreiche Neuigkeiten, brandneue Xbox-Hardware und einige Überraschungen vorgestellt. Die Show wird auf xbox.com, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter übertragen.

Xbox FanFest: gamescom 2018

Mit dem Xbox FanFest wird in diesem Jahr die leidenschaftliche Community erneut gefeiert – und das direkt auf dem Rhein! Es wird eine unvergessliche Nacht voller Überraschungen für alle Xbox-Fans. Weitere Informationen zu Tickets und Specials zum Event werden in Kürze bekannt gegeben.

Der Messestand

Der Xbox-Stand in Halle 8 (Eingang Nord) bietet eine fantastische Auswahl von 25 Spielen aus verschiedenen Genres. Entdeckt die malerische Landschaft Großbritanniens in der offenen Welt von Forza Horizon 4, spielt eine tiefgreifende Story in Ori and the Will of the Wisps und erlebt viele weitere Neuheiten aus der Spiele-Welt von Xbox.

Windows Gaming Area

Windows kehrt nach fünf Jahren mit einem eigenen Stand auf die gamescom zurück. In Halle 8.1 – Stand B040 wird mit unterschiedlichen Partnern High-End-Gaming, neue Technologien sowie Windows Mixed Reality präsentiert.

Alle Partner:

Dell mit Alienware

BoostBoxx by CSL

CyberpowerPC

Erazer Medion

One.de

Razer

Xbox Official Gear Shop

In Zusammenarbeit mit Game Legends gibt es den Xbox Official Gear Shop in der gamescom Fanshop-Arena. Hier gibt es exklusive Kleidungs- und Sammlerstücke preisgekrönter Franchises, wie Halo, PUBG und Gears of War.

Quelle: Xbox via Pressemeldung