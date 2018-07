gamescom congress 2018 – Debatt(l)e Royale startet mit prominent besetzter Politik-Arena

Auch in diesem Jahr wird auf der gamescom wieder reichlich Politik vorhanden sein. Die Politik-Arena, Debatt(l)e Royale, wird von Spitzenpolitikern der CDU, SPD, FPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen besetzt. Sie diskutieren aktuelle Fragen der deutschen Games-Politik wie etwa die bundesweite Games-Förderung, die Bedeutung von eSports und aktuelle digitalpolitische Themen. Die Debatte der Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer findet am Mittwoch, den 22. August von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr statt. Der gamescom congress ist Europas führende Konferenz für die Potenziale von Computer- und Videospielen. Der Einlass zum gamescom congress 2018 startet am 22. August um 09:00 Uhr und kostet an der Tageskasse 85,00 Euro. Im Vorverkauf können online unter gamescom-congress.de Tickets für 75,00 Euro gekauft werden.

Alle Informationen zum amescom congress 2018

Auf dem Podium debattieren: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) YouTube-Stars moderieren: Peter Smits (PietSmiet) und Lisa Sophie Laurent Live-Stream der Debatte auf www.gamescom.de



Die Politik-Arena wird moderiert von Lisa Sophie Laurent und Peter Smits. Außenreporterin Sofia Kats von Rocket Beans TV lässt per Video-Einspieler gamescom-Besucher mit Fragen an die Politiker zu Wort kommen.

Quelle: Köln Messe via Pressemeldung