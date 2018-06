Games Charts – Vampyr beißt sich in den Charts fest

Wenn die Entwickler von Life is Strange ein neues Projekt veröffentlichen, dann dürfen die Erwartungen entsprechend hoch ausfallen. Und tatsächlich, auch Vampyr hat ordentlich Biss und überzeugt mit einem düsteren Vampir-Setting im London zur Zeit der Spanischen Grippe. Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, listen das Action-Adventure in dieser Woche auf den Positionen eins (Xbox One) und zwei (PS4, PC).

Vampyr sind in den Games Charts

Das Motorrad-Rennspiel MotoGP 18 zapft lieber Benzin statt Blut und rast an die vierte (Xbox One) bzw. sechste Stelle (PS4). Xbox One-Zweiter und Dritter sind State Of Decay 2 und Far Cry 5, während Detroit: Become Human und Far Cry 5 PS4-Gold und -Bronze holen. Computerfans macht der Dauerbrenner Die Sims 4 weiterhin am meisten Freude. Das Wimmelbild-Adventure Phantasmat: Teuflische Maskerade enthüllt seine Geheimnisse neu an siebter Stelle. In den Nintendo-Ranglisten gibt es keine New Entries. Die Spitzenreiter lauten der Reihe nach Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey (Switch), Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond (3DS) sowie Mario Kart Wii Selects und Mario Party 9 Selects (Wii). Auf PS3 und Xbox 360 verkauft sich Call Of Duty: Black Ops 2 am besten.

Quelle: GfK Entertainment