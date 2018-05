Nioh – Verkäufe erreichen neuen Meilenstein

Koei Tecmo hat gute Nachrichten zu den Verkaufszahlen seines Souls likes Nioh, zu verkünden. Der Überraschungstitel hat einen neuen Meilenstein geknackt.

Seit seinem Release hat sich das Samurai Action RPG jetzt mehr als 2 Millionen mal verkauft. Hierzu zählen gleichermaßen PS4 und Steam Verkäufe. Damit hat der Titel so manche Erwartungen deutlich übertroffen und sollte somit auch ein Sequel garantiert haben. Es bleibt abzuwarten wann und wie Tecmo Koei die Samurai Story fortsetzt. Eine starke Fangemeinde hat der Titel auf jeden Fall.

Thank you everyone for continuing to #DefyDeath. Nioh has now sold over 2 million copies worldwide! Were you able to find all the Kodama during your journey? pic.twitter.com/Nu1DY6OlTo

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 28. Mai 2018