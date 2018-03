Warframe – 5 jähriges Jubiläum in diesem März

In diesem Monat wird Digital Extremes das 5 jährige Jubiläum von Warframe. Passend dazu wird es einige Events geben und auch wir werden einige Specials parat haben, um Neueinsteigern zu helfen.

Warframe feiert Geburtstag und teilt einige interessante Zahlen mit

Morgen wird Digital Extremes eine spezielle Seite zum Jubiläum starten, auf der Fans die vergangenen fünf Jahre feiern können. Es werden auch einige Überraschungen dort auf Fans warten. Die Entwickler haben den Anlass auch genutzt, um ein paar interessante Zahlen zum Spiel geteilt. Seit dem Start im März 2013 haben sich 38.083.936 Spieler angemeldet, davon sind allein 8 Millionen im letzten Jahr dazugekommen. In den fünf Jahren gab es viele Events, wie eine echte Hochzeit im Spiel und den verdienten Labor of Love Award. Auch wir werden das Jubiläum mit einigen Specials feiern um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern. Wer zudem nicht an an der offiziellen Messe TennoCon in Kanada teilnehmen kann, wird die Veranstaltung, in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli um Mitternacht auf Twitch verfolgen können.

Quelle: Digital Extremes