Vampyr – Erscheinungsdatum steht endgültig fest

Das Action-Rollenspiel Vampyr aus dem Hause Dontnod sollte bereits im vergangenen November 2017 erscheinen, doch aufgrund von technischen Schwierigkeiten wurde der Titel zugunsten von Balancing und Feintuning am Spiel auf das Frühjahr 2018 verschoben. Nun gab das Entwicklerteam auf seiner Homepage den finalen Releasetermin bekannt. Demnach soll das Abenteuer am 05. Juni 2018 starten und für den PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Viertes Episode der Entwickler veröffentlicht

Doch damit nicht genug, heute erschien zudem die vierte Episode der Video-Reihe zu Vampyr, in welcher Fakten zum Spiel näher beleuchtet werden. In der Episode Stories from the Dark erzählt Narrative Director Stéphane Beauverger, dass die Erkundung der Stadt, die Ermittlungen, die Bewohner, der Kampf und die schweren Entscheidungen im Spiel alle mit der Geschichte des Spiels verflochten sind. Zudem merkt Game Director Philippe Moreau an, dass die Beziehung zwischen dem Spieler und dem spielbaren Protagonisten einzigartig ist. Grund dafür ist die direkte Kontrolle der Gefühle des Vampirs, was Vampyr zu einem einzigartigen Spielerlebnis macht. Mittels Motion Capture wirkt die Gestalt des Vampires zudem menschlicher.

