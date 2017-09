Vampyr – Releasetermin verschoben

Auf der Gamescom konnten wir einen Blick auf das kommende Vampyr werfen (Unser Angespielt) und waren sehr angetan von dem Spiel. Eigentlich sollte das Spiel im vierten Quartal dieses Jahr erscheinen. Doch wie heute Entwickler Dontnod bekannt gegeben hat, wird man den Releasetermin nicht einhalten können und musste somit verschoben werden. Neuer Releasetermin des Spiels ist nun Frühjahr 2017. Wie Oskar Guilbert, CEO von Dontnod in einem Statement verlauten lassen hat, sei es immer schwer ein Spiel zu verschieben. Doch die Einhaltung des Termins sollte nie zu Lasten der Qualität des Spiels führen. Vor einigen Wochen sei man noch davon überzeugt gewesen den Releasetermin einhalten zu können und das Spiel in diesem Jahr raus zu bringen. Jedoch hat ein technisches Problem zur Verzögerung geführt, welches jedoch mittlerweile behoben wurde. Die durch die Verschiebung entstandene Zeit will man in Feintuning und Balancing Arbeiten stecken. Gleichzeitig bedankte sich auch das Entwickler Team bei Publisher Focus Home Interaktive, der die zusätzliche Entwicklungszeit des Teams ermöglichte.

Quelle: vampyr-game.de