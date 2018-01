One Piece: Bounty Rush – Mobilgame zur Animeserie kommt in den Westen

Bis das nächste große Konsolenabenteuer zu One Piece mit dem Namen World Seeker bei uns erscheint wird noch ein wenig Zeit vergehen. Es wird jedoch nicht das einzige Spiel mit den Strohhutpiraten sein, welches dieses Jahr erscheint. Mit One Piece: Bounty Rush kommt auch ein Mobilegame zur Animeserie heraus.

Kämpft gegen echte Spieler

In One Piece: Bounty Rush tretet ihr in Echtzeitkämpen gegen andere Spieler auf der ganzen Welt an. Der Trailer veranschaulicht dies schon ein wenig. Obwohl es sich um einen Mobiletitel handelt, bekommen Fans eine recht akzeptable 3D-Grafik präsentiert. Ebenso wie bei dem großen Konsolentitel haben wir für Bounty Rush noch keinen Releasetermin, es soll aber dieses Jahr erscheinen.

