Metal Max Xeno – Europa Release für PS Vita und PS4 bestätigt

Metal Max Xeno wurde ja Ende letzten Jahres überraschend für PS4 und die PS Vita angekündigt. Bis jetzt war es aber noch immer nicht klar, ob es der Titel auch nach Europa schaffen würde. Jetzt haben wir aber die offizielle Antwort.

Metal Max Xeno kommt nach Europa

Kadokawa Games haben heute bestätigt, dass der Titel auch im Rest der Welt erscheinen wird. Leider gibt es noch keine Informationen dazu, in welcher Form und wann das Game hier erscheinen wird. Immerhin aber schon einmal gute Nachrichten für alle Fans der Metal Max Reihe. In Japan erscheint Metal Max am 19. April für PS4 und PS Vita.

Quelle: handheldplayers.com