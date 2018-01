Cyberpunk 2077 – Spielbare Demo auf der E3?

Zu CD Project Red’s nächsten Spiel Cyberpunk 2077 ist bislang noch recht wenig bekannt. Doch spätestens mit The Witcher 3: The Wild Hunt hat sich der Entwickler einen überaus positiven Ruf in der Branche erarbeitet und die Gamergemeinde ist auf das nächste Projekt schon mehr als gespannt. Doch wann werden wir wieder neue Infos zu dem kommenden Rollenspiel erfahren? Laut der polnischen Website GryOnline.pl, wird auf der E3 hinter verschlossenen Türen eine spielbare Demo gezeigt. Auf einer öffentlichen Präsentation wird jedoch ein neuer Trailer des Spiels enthüllt. Die Seite beruht sich dabei auf zwei nicht näher genannten Quellen. Unwahrscheinlich wäre dieses Vorgehen jedoch nicht, denn bereits bei The Witcher 3 hat CD Project Red bei der E3 der Öffentlichkeit einen Trailer gezeigt und Journalisten hinter verschlossenen Türen eine spielbare Demo. Bislang hat CD Project Red die Gerüchte weder kommentiert noch bestätigt. Doch spätestens auf der E3 in wenigen Monaten, werden wir wissen ob die Gerüchte stimmten oder nicht.

Quelle: gry-online.pl