Dragon Ball Fighter Z – PC Anforderungen bekannt gegeben

In nicht mal mehr einem Monat darf man in dem heiß erwarteten Prügler Dragon Ball Fighter Z packende Kämpfe mit den beliebten Animefiguren austragen. Wie bereits bekannt ist, wird das Spiel am 26. Januar für die Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Doch bislang mussten PC Spieler noch geduldig auf die PC Anforderungen warten,. Doch heute hat Publisher Bandai Namco diese bekannt gegeben und nun wisst ihr ob euer Rechner Son Gokus Kamehameha auch ordentlich darstellen kann. Nachfolgend findet ihr die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen:

Minimum

OS: Windows 7/8/10, 64-bit

CPU: AMD FX-4359 @4.2GHz or Intel Core i5-3470 @3.2GHz

RAM: 4GB

GPU: Radeon HD 6870 1GB oder GeForce GTX 650Ti 1GB

DirectX: Version 11

Network: Breitband-Internetverbindung

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipset

Empfohlen



OS: Windows 7/8/10, 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1400 @3.2GHz oder Intel Core i7-3770 @3.4GHz

RAM: 8GB

GPU: Radeon HD 7870 2GB or GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Version 11

Network: Breitband Internetverbindung

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipset

Desweiteren findet dieses Wochenende auf der Playstation 4 und Xbox One eine Open Beta zu dem Spiel statt. Wer das Spiel einmal anspielen will, bevor er es sich kauft, bekommt hier die beste Gelegenheit.

