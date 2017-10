Nintendo Switch – Gamecubecontroller werden nun unterstützt

Das neueste Update für die Nintendo Switch, Version 4.00, hatte so einige interessante Features, die Gefallen gefunden haben. So kann man nun Videos von bestimmten Spielen speichern, neue Icons zu Super Mario Odyssey und Breath of the Wild auswählen und Daten von einer Switch zur anderen transferieren. Eine weitere Neuigkeit ist jedoch im Geheimen geblieben, wurde aber schnell von findigen Usern entdeckt. Ihr könnt nun Switch-Spiele mit einem Gamecubecontroller spielen.

Neues Smash Bros. oder Gamecube Virtual Console?

Indem ihr den Wii U-Adapter für Gamecubecontroller an eure Switch anschließt, könnt ihr eure Controller an der Konsole benutzen. Alle Spiele der Switch lassen sich so spielen, wie ihr oben im Video anhand des Beispiels Fire Emblem Warriors sehen könnt. Warum dieses Feature verheimlicht wurde ist jedoch nicht ganz schlüssig. Sind eventuell ein neues Super Smash Bros. oder Gamecubespiele für die Virtual Console geplant? Bleibt nur für Nintendofans, abzuwarten, was angekündigt wird.

